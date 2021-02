Entspannt am Strand: Ivanka Trumps neues, (fast) normales Leben in Miami

Schwerer Start auch in Miami?

Eine Rückkehr nach New York schien für die Trumps zuletzt nicht möglich. Klatschblätter spekulierten, dass ein Teil der New Yorker Upper Class Ivanka Trump und Jared Kushner nach einer Rückkehr in die Hochburg der Demokraten meiden könnte, sollten sie nach ihrem Aufenthalt in Washington D.C. wieder dort leben wollen. Deswegen sollen sie beschlossen haben, in Miami einen Neustart zu wagen.

Obwohl auch hier nicht alle über den Umzug Trumps und Kushners erfreut gewesen sein sollen, dürfte das Ehepaar in Florida aber in Summe ein freundlicherer Empfang erwarten, als es in New York der Fall wäre. Immerhin gilt Miami als politisch wesentlich vielfältiger im Vergleich zum Big Apple.

"Ich glaube nicht, dass sie gemieden werden. Miami ist ein Schmelztiegel für alle", sagte erst vor Kurzem eine Quelle des Promiportals Page Six, die offenbar der Meinung ist, dass Ivanka Trump und Jared Kushner ein Neustart in Miami durchaus gelingen könnte. "Ich glaube nicht, dass sich die Leute so darum kümmern werden, wie sie sich in New York oder L.A. [Anm. für Ivanka Trump und Kushner] interessieren", spekuliert der anonyme Insider.