Zurück ins alte Leben - doch das ändert sich jetzt für Donald und Melania Trump

Trump will jedoch, dass jedes Familienmitglied, das während seiner Amtszeit vom Geheimdienst geschützt worden war, sechs weitere Monate lang versichert sei. Demnach sollen seiner Forderung nach auch seine erwachsenen Kinder und damit auch Trumps Enkelkinder in den kommenden Monaten 24-Stunden am Tag beschützt werden.

Diese Annehmlichkeiten sind Geschichte

Zudem wird Donald Trump künftig auf einige Annehmlichkeiten verzichten müssen, die er während seiner Zeit als US-Präsident genoss. So wurde laut Palm Beach Post "während [Donald Trump] als Präsident fungierte, der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen von Mar-a-Lago weggeleitet". Nachdem Trump sein Amt niedergelegt hat, werden Flugzeuge wahrscheinlich wieder über Mar-a-Lago fliegen.

Zusätzlich zur Lärmbelästigung müssen Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago mit weitaus weniger Wohnfläche zurechtkommen, als es in ihrem New Yorker Wohnsitz, dem Trump-Tower der Fall war, so die Palm Beach Post.

Eine Rückkehr in den Big Apple scheint aus jetziger Sicht jedoch sowohl für Donald Trump und seine Frau als auch Ivanka Trump und deren Familie eher unwahrscheinlich: Klatschblätter spekulieren schon länger, dass ein Teil der New Yorker Upper Class die Trumps nach einer Rückkehr in die Hochburg der Demokraten meiden könnte, sollten sie nach ihrem Aufenthalt in Washington D.C. wieder dort leben wollen. US-Berichten zufolge planen deswegen auch Ivanka und Jared Kushner, sich künftig in Florida niederzulassen.