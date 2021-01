Landung in Florida: Was wollte uns Melania mit diesem Outfit sagen?

Ein Look, in dem man Melania während ihrer Zeit im Weißen Haus nie gesehen hatte. Die 47. First Lady der US-Geschichte war bekannt für ihre körperbetonten Cocktailkleider in dezenten Tönen, zu kräftigen Farben und Gemustertem griff sie nur selten.

Jetzt durfte es nicht nur ein überraschend locker sitzender Entwurf sein, sondern auch noch ein mit orangefarbenen Hexagonen verzierter. Von hohen Absätzen? Ebenfalls weit und breit keine Sicht.

Was will uns Melania Trump damit sagen? Dass sie es ab sofort lockerer angehen lässt? Sich neu erfinden will? Der Twitter-Gemeinde konnte sie es wie so oft in den vergangenen vier Jahren auch mit diesem Outfit nicht recht machen. "Die Siebziger wollen ihren Vorhang zurück!", schrieb ein User. Ein anderer ist einfach nur froh, künftig nicht mehr ständig Melanias Looks aufs Aug gedrückt zu bekommen: "Geld bedeutet nicht automatisch Klasse und guter Stil."