Harris und Biden: Warum die Welt über die Farben ihrer Angelobungs-Looks spricht

Die Mode der neuen Frauen im Weißen Haus ist vor allem eines: eine äußerst kraftvolle Form der Kommunikation, die ohne Worte auskommt. Das wissen auch die frischgebackene First Lady Jill Biden und die erste Vizepräsidentin Kamala Harris: Sie ließen an ihrem ersten Tag im neuen Amt ihre Outfits für sich sprechen.

Für die Ablegung ihres Amtseides entschied sich Letztere am Mittwoch für keinen der großen Designer, über die vorab so oft spekuliert worden war. Vielmehr sind es gleich zwei Namen, die für etliche Modefans bis dato noch unbekannt gewesen sein dürften. Mit der Wahl der beiden dunkelhäutigen US–Modemacher Christopher John Rogers und Sergio Hudson signalisiert die erste Vizepräsidentin in der US-Geschichte erneut, wie wichtig für sie Diversität ist.