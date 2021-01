Jill Biden und Kamala Harris: Mit Mantel, Maske und Message

Was wird man in den kommenden Jahren stilmäßig von First Lady Jill Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris erwarten können? Bei einer Gedenkveranstaltung für die 400.000 Todesopfer der Covid-19-Pandemie in den USA am Vorabend der Amtseinführung gaben die beiden neuen „Leading Ladys“ einen vielversprechenden Vorgeschmack: Zum Innehalten auf der National Mall in Washington D. C. erschienen die 69-jährige Biden und die 56-jährige Harris an der Seite ihrer Männer in eleganten Mänteln und farblich abgestimmten Atemschutzmasken.