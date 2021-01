Der Stil der neuen First Lady Dr. Jill Biden

Jetzt beginnt eine neue Ära im Weißen Haus: An der Seite von Joe Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten, steht seine Ehefrau Jill. Eine starke Frau und eine tolle Pädagogin, die auch plant, weiterhin berufstätig zu bleiben. Bühne frei für die neue First Lady.

„Ihr Name ist Dr. Jill Biden, gewöhnen Sie sich daran!“, antwortete Hillary Clinton einem Journalisten des Wall Street Journals, der sich über den Doktortitel Jill Bidens lustig gemacht hat. Jill Biden ist Englischdozentin mit zwei Masterabschlüssen, 2007 hat sie dann auch noch in Pädagogik promoviert. Während ihrer Zeit als Second Lady unterrichtete sie täglich an Community Colleges.

Höchster Bildungsstand

Sie gilt als First Lady mit dem höchsten akademischen Bildungsstand und will auch als erste Präsidentenfrau überhaupt weiter in ihrem Beruf als Pädagogin arbeiten. „Lehrerin zu sein, ist nicht, was ich tue, es ist, was ich bin.“