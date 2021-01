Joe Biden ist der 46. Präsident der USA, plädiert für Einheit

Heute, 06:04 PM | Karoline Krause-Sandner

Trump ist in Florida - Notiz für Biden Kurz vor der Angelobung Joe Bidens ist Donald Trump in sein Domizil in Florida zurückgekehrt. Er soll kein Wort mit Biden gewechselt, aber ihm eine Notiz hinterlassen haben - eine Tradition unter scheidenden Präsidenten und ihren Nachfolgern.