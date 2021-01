Joe Bidens Angelobung im Hochsicherheitstrakt

Wenn Joe Biden heute, Mittwoch, seinen Amtseid als 46. Präsident der USA ablegt, wird Donald Trump bereits in seinem Anwesen in Florida sitzen. Er ist der erste Präsident seit 1869, der nicht bei der Amtseinführung seines Nachfolgers anwesend ist. Damals war es Andrew Johnson – den Trump in einer Angelegenheit übertreffen konnte: War Johnson der erste US-Präsident, gegen den ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wurde, ist Trump der erste, der zweimal vor einem solchen Verfahren steht.