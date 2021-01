Schafft er es? Die acht größten Herausforderungen für Joe Biden

Am Mittwoch, 20. Jänner, ist es soweit: Der Demokrat Joe Biden wird nach Donald Trump der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. So ungewöhnlich wie Bidens Angelobung angesichts erwarteter Randale durch Trump-Anhänger und der Corona-Krise wird auch sein Amtsbeginn sein. Gemeinsam mit Vizepräsidentin Kamala Harris will der 78-Jährige noch am ersten Tag voll durchstarten.

Der KURIER gibt einen Überblick über die acht drängendsten Herausforderungen für das Duo und dessen ambitionierte Pläne.