Machtwechsel, einmal anders: Alles über Joe Bidens Angelobung

36 Jahre ist er zwischen Wilmington/Delaware und Washington DC mit dem Zug gependelt. Mehr als 3,3 Millionen Bahn-Kilometer dürfte Joe Biden während seiner Zeit als Senator dabei abgespult haben. Am Tag vor Beginn seiner Präsidentschaft am 20. Jänner wollte der 78-Jährige der Schiene treu bleiben und mit der künftigen First Lady Jill Biden in der „Union Station“ nahe des Kapitols einrollen.

Die Sicherheitslage hat den Plan durchkreuzt. Wie überhaupt fast alles in Washington beim Machtwechsel diesmal ganz anders ist. Corona und die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger Donald Trumps erforderten ein „radikales Umdenken“, erklärt das Komitee für die Ausrichtung der „Inauguration“.