Dank Biden: In drei Tagen eine bessere Welt

In drei Tagen wird er als 46. Präsident der USA angelobt. Er wird in vielen Bereich scheitern, wie auch sein Vorvorgänger Barack Obama gescheitert ist. Er wird merken (oder weiß es wohl schon längst), dass es Jobs gibt, die so groß sind, dass man überhaupt nur scheitern kann. Die Inauguration, für die so viele Narren, Irrläufer und Überzeugungstäter mobil machen, wird einen Vorgeschmack darauf bringen. Aber eines ist klar: Die Welt wird ab diesem Zeitpunkt eine bessere. Und nun komme niemand damit, dass sein Vorgänger eh nicht alles falsch gemacht habe und Biden nur ein „sleepy Joe“ sei. Arnold Schwarzenegger hat auf diesen Vorwurf richtig geantwortet: Zum Glück ist er das, nun kann man wieder ruhiger schlafen.

Belege für die These einer besseren Welt gefällig? Allein der sofortige Beitritt zum Pariser Klimaabkommen sollte dafür reichen. Oder der Wille, die Pandemie zu besiegen, statt sich lange (wie sein Vorgänger) mit Maskenverweigerern oder Q-affinen Geweihträgern zu solidarisieren.

Zuletzt gab es einen Ego-Fetischisten im Weißen Haus, der alles nur in Hinblick auf den eigenen Nutzen sah. Biden selbst muss gar kein Altruist sein, um die Lage zu verbessern. Vier Jahre lang wurde Lobby-Politik gemacht, ob für die Waffenindustrie im Speziellen oder den weißen Mann im Allgemeinen. Biden hingegen hat schon bei der Zusammensetzung seines Kabinetts gezeigt, dass er Diversität als Stärke betrachtet. Sein Vorgänger hat Kleinkriege gesucht, täglich auf Twitter. Biden scheint um Versöhnlichkeit bemüht und strahlt Großzügigkeit aus – auch als gläubiger Katholik.

Schon möglich, dass sich all diese Mutmaßungen als Gutmenschen-Naivität entpuppen. Aber Politik ist zunächst einmal ein Spielbrett für Signale. Und wenn in einer Werte-, Wirtschafts- und Virenkrise die richtigen kommen, hören vielleicht ein paar zu, auch in anderen Ländern.