Neues Duo an US-Spitze: Wie ticken Joe Biden und Kamala Harris?

Anders als etwa Michelle Obama hat Harris keine typisch afroamerikanische Biografie. Sie ist die Tochter eines Wirtschaftsprofessors aus Jamaika und einer Krebsforscherin, die aus Südindien eingewandert ist.

Harris wuchs also in soliden Verhältnissen im liberalen San Francisco auf. Als Senatorin hat sie sich einen Ruf als scharfe, präzise Fragestellerin erarbeitet, etwa in den Ausschüssen zu Trumps Beziehungen zu Russland, als sie dessen engste Vertraute grillte.

Sie soll dort Härte und Linie demonstrieren, wo Biden diese vermissen lässt – und sie soll bereitstehen, falls der 78-Jährige früher abtritt, oder aber als Spitzenkandidatin in vier Jahren.

Den Zug zum Tor hat sie dafür, wie ihr Biograf Dan Morain im Spiegel deutlich macht: „Sie denkt strategisch. Sie denkt mehr als nur einen Schritt voraus. Sie ist mutig. Sie schreckt vor keinem Kampf zurück.“