Fallen gelassen: Plant Trump eine private Abschiedszeremonie?

Juristische und politische Konsequenzen

In seiner neuen, alten Residenz in Florida wird sich Trump dem Golfen widmen, vor allem aber viel Zeit mit seinen Anwälten verbringen. Denn neben mehreren privaten Klagen, beschäftigt den Noch-Präsidenten vor allem das Impeachment-Verfahren, das am Mittwoch vom Kongress gestartet wurde und das wohl in den kommenden Tagen vom Senat aufgenommen werden wird. Der Vorwurf: Aufwiegelung zum Aufruhr.

Nancy Pelosi sagte am Freitag, Trump habe „zur aktiven Revolte angestachelt“. Sie kündigte eine „rigorose“ Überprüfung der Ereignisse an – nicht nur beim Impeachment-Verfahren im Kongress, sondern auch darüber hinaus. Die Untersuchung solle vom pensionierten General Russel Honoré geleitet werden.