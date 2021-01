Wie Milliardäre Trumps Saga von der "gefälschten Wahl" unterstützten

Die meisten Gelder wiederum ließen die Milliardäre Richard Uihlein und Jeffrey Yass fließen. Uihlein ist der Gründer der Schiffs-Zulieferergesellschaft Uline in Wisconsin, Yass ist der Gründer einer in Philadelphia angesiedelten Handelsgruppe. Beide treten in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung. Uhilein und seine Frau Liz bezeichnete die New York Times als "das mächtigste, konservative Paar, vom dem Sie noch nie gehört haben".

In den vergangenen Jahren hatten die beiden Milliardäre die einstige Anti-Steuergruppe, den "Club für Wachstum", entscheidend umgeformt: hin zu einer der radikalsten Unterstützergruppen für die radikalsten Republikaner im Kongress.

Dutzende Republikaner, die vom "Club für Wachstum" unterstützt werden, bezeichnen die Präsidentenwahlen noch immer als "gefälscht" - auch nach dem Sturm eines entfesselten Mobs auf den Kongress in der vergangenen Woche.