In Washington geht die Angst vor zweitem Angriff des Mobs um

Pence wird, anders als Trump, an der Amtseinführung Bidens teilnehmen.

Vor diesem Hintergrund werden Aufrufe in vorwiegend von Rechtsextremen genutzten Diensten wie „Parler“ (just von Google, Apple, Amazon gesperrt) oder theDonald.win zu einem „Million Militia March“ am 20. Jänner zum Kapitol von den Sicherheitsbehörden ernst genommen. „Der Mob will ein zweites Mal zuschlagen“, zitieren US-Medien Stimmen aus dem Sicherheitsapparat.

Land zurückerobern

Biden soll dort zu Mittag den Amtseid ablegen. In sozialen Medien gibt es Appelle, mit Waffen nach Washington zu kommen und das „Land zurückzuerobern“. Für den 20. Jänner wurden zusätzlich über 6.000 Nationalgardisten in die Hauptstadt beordert. Das Kongressgebäude ist neuerdings mit einem schweren Metallzaun gesichert.