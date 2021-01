Donald Trump denkt über Selbstbegnadigung nach

Viele Verfahren warten

Hintergrund dieser Überlegungen: Nach dem Ende seiner Amtszeit am 20. Jänner – dann wird der neu gewählte Präsident Joe Biden angelobt - könnte es für Trump juristisch durchaus heikel werden. Die Liste an möglichen anklagepunkten ist nämlich lang, wie etwa die Washington Post ausführt: Verstöße gegen verbotene Wahlkampffinanzierung, dazu kommen Bestechlichkeit und Justizbehinderung.

Schon in den Russland-Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller waren diese Vorwürfe laut geworden, vor allem die Justizbehinderung blieb an Trump hängen. Damals war Trump wegen seines Amtes allerdings immun gewesen; in seinem Abschlussbericht vom März vergangenen Jahres unterstrich Mueller darum, dass „ein Präsident keine Immunität hat, nachdem er aus dem Amt ausscheidet“.

Schon damals erwog Trump die Option, sich selbst zu begnadigen – ganz öffentlich. Im Juni 2018 schrieb er auf Twitter: „Wie von zahlreichen Juristen festgestellt wurde, habe ich das absolute Recht, mich selbst zu begnadigen, aber warum sollte ich das tun, wenn ich nichts falsch gemacht habe?“

Noch nie in der US-Geschichte hat sich ein Präsident selbst begnadigt. Gut möglich scheint auch, dass ein solcher Schritt juristisch gar nicht halten würde, wie auch der frühere Staatsanwalt Elie Honig im Juli in einem Kommentar für den Sender CNN beschrieb. Denn auch wenn der Präsident damit durchkäme, hätte eine Selbstbegnadigung einen Pferdefuß – sie würde nur für Vergehen auf Bundesebene gelten.