USA: Biden muss nach dem Chaos aufräumen

Das Ende der Ära Trump aber bescherte den USA nicht nur beschämende Szenen im Kongress, sondern auch eine historische Umwälzung der politischen Kräfteverhältnisse: In nur einer Amtszeit gingen alle republikanischen Mehrheiten verloren. Überall haben die Demokraten nun die Oberhand. Die Kontrolle über das Repräsentantenhaus halten sie schon seit 2018, das Weiße Haus gewann Joe Biden im November, und die Mehrheit im Senat holten sie sich bei den zwei Stichwahlen in Georgia am Dienstag.

Der künftige US-Präsident Biden sieht in der Erstürmung der Kongresses einen „beispiellosen Angriff auf die Demokratie: „Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu wühlen und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest“, sagte er. „Es ist Aufruhr.“ Biden wollte sich noch am Donnerstag in einer Rede an die Nation wenden.

In Washington kehrte am Donnerstag zunächst wieder Ruhe ein – auch dank ab 18 Uhr geltender Ausgangssperren. Diese bleiben vorerst bis 21. Jänner aufrecht – bis zum Tag nach der Angelobung von Joe Biden als Präsident.