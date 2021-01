Sturm aufs Kapitol: Trump "hat die Flamme entzündet"

Die Spekulation über eine Last-Minute-Amtsenthebung

Wer an der Spitze eines Verbandes mit 14 000 Unternehmen steht, darunter Riesen wie Exxon Mobil, Pfizer oder Toyota, und die Entfernung des Präsidenten weniger als 14 Tage vor seinem Amtsende fordert, macht garantiert Schlagzeilen. Jay Timmons, Chef der „National Association of Manufacturers”, sieht nach der Rebellion am Kongress keine anderen Weg mehr. Trump, so der Unternehmer, habe „Gewalt angestachelt beim Versuch, an der Macht zu bleiben”.

Vize-Präsident Mike Pence solle darum den 25. Verfassungszusatz anwenden. Danach kann das Kabinett den Präsidenten zum Abtreten bewegen, wenn es ihn für amtsunfähig hält. Pence, obwohl mit Trump über Kreuz, weil er dessen Wunsch nach Blockierung der Bestätigung Bidens als Präsident nicht nachkommen wollte, hat sich dazu bisher nicht geäußert. Dagegen wollen demokratische Abgeordnete wie Ilhan Omar oder Ayanna Pressley Trump einem zweiten Amtsenthebungsverfahren unterwerfen.

Ihr Tenor: Nach dem Überfall auf den Kongress sei Amerika vor Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit einfach nicht mehr sicher. Allein, die Premiere hatte Trump nach der Ukraine-Affäre letztlich überstanden. Er wurde im Repräsentantenhaus angeklagt und „impeached”, im Senat dagegen freigesprochen. Ob die Demokraten den Aufwand erneut treiben wollen, zumal ein solches Verfahren in den kommenden Tagen weiter alle Aufmerksamkeit auf Trump lenken würde und nicht auf seinen Nachfolger Joe Biden, erscheint fraglich.