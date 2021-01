Trump-Anhänger stürzen Washington ins Chaos

Was sich Mittwoch Nachmittag in Washington abspielte, waren nie gesehene Bilder: Nach all den Wochen des Einpeitschens und der Reden von Wahlbetrug durch US-Präsident Donald Trump, waren seine Anhänger nicht mehr zu halten. Auch gestern hat Trump Tausende seiner treuesten Anhänger im Regierungsbezirk von Washington noch eingeschworen, sich nicht den Sieg stehlen zu lassen. Im Kongress begann zeitgleich das Prozedere der formalen Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden.

Trumps Vizepräsident Pence solle das verhindern, trommelte Trump. Als Pence ihm mit Verweis auf die US-Verfassung die Gefolgschaft verweigerte, eskalierte die Lage. Trump-Anhänger stürmten die Stufen zum Kapitol hinauf und drangen in das Kongressgebäude ein. Von Polizei war dabei lange Zeit nichts zu sehen.