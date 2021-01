Insider: Trump will Ex-Berater Bannon begnadigen

US-Präsident Donald Trump will unmittelbar vor der Abgabe seines Amtes an seinen Nachfolger Joe Biden offenbar seinen ehemaligen Berater Steve Bannon begnadigen. Das sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der frühere Chefstratege von Trump ist wegen Betrugs angeklagt. Ihm wird im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben.

Bei "We Build the Wall" sollen demnach 25 Millionen Dollar mit dem Versprechen zusammengetragen worden sein, dass kein Geld an die Organisatoren fließen würde. Bannon soll aber indirekt über eine Million Dollar erhalten haben. Er weist die Vorwürfe zurück.