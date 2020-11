Weißer Hosenanzug: Kamala Harris' Outfit war kein Zufall

Gleichberechtigung

Die Farbwahl war keineswegs Zufall. Mit ihrem Look verbeugte sich Harris modisch vor all jenen Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht gekämpft hatten. Die US-amerikanischen Suffragetten hatten stets weiße Kleidung gewählt. Ein starkes Statement, das vor der Demokratin bereits andere Politikerinnen setzten: Hillary Clinton entschied sich während ihres Wahlkampfs im Jahr 2016 mehrmals für die Nicht-Farbe. Dass sie sogar zu Donald Trumps Inaugurationsfeier in Weiß erschien, dürfte noch ein letzter wohlüberlegter Seitenhieb gewesen sein.