Kamala Harris schreibt als erste Vizepräsidentin Geschichte

Vielschichtig

Die 56-jährige Spitzenjuristin ist eine extrem vielschichtige Person: Rhetorisch scharf wie ein japanisches Sushi-Messer, aber auch einfühlsam und empathisch, temperamentvoll und lustig, sensibel und fantasievoll und experimentierfreudig als Hobbyköchin. Musikgeschmack: Hip-Hop und Rap. Eine richtig coole Person.

Ihr New Yorker Ehemann, der Anwalt Douglas Emhoff (56), wird als Gegengift „zur toxischen Männlichkeit“ eines Donald Trump beschrieben. „Er ist lustig. Er ist nett. Er ist geduldig. Er liebt meine Küche. Er ist ein großartiger Typ“, sagt Harris, die mit ihm erst seit 2014 verheiratet ist. Sie hatten sich auf einem von einer Freundin von Harris angeleierten Blind Date kennengelernt. Emhoff brachte zwei heute erwachsene Kinder mit in die Ehe. Harris kam am 20. Oktober 1964 in Kalifornien als Tochter des jamaikanischen Wirtschaftsprofessors Donald Harris und der Brustkrebsforscherin Shyamala Gopalan auf die Welt. Die Mutter, eine Tamilin aus Madras in Indien, emigrierte 1960 in die USA. Der heute 82-jährige Vater war der erste schwarze Professor an der Elite-Universität Stanford.

Zunächst wuchs sie in Berkeley in der San Francisco Bay Area auf, nach der Scheidung der Eltern 1971 lebte sie aufgrund des Berufs der Mutter mit ihrer kleineren Schwester Maya zeitweise im kanadischen Montreal.

Flexibel blieb Kamala auch in Glaubensfragen: Die bekennende Baptistin praktizierte mit der 1998 verstorbenen Mutter auch den Hinduismus. Privat bekennt sie sich dazu, leidenschaftliche Köchin zu sein und ist da sehr erfinderisch: Indisch angehauchte mediterrane Küche ist ihr am liebsten. Kochen ist für sie Stressbewältigung, sagte sie einmal. „Ich liebe, es auf Märkte zu gehen, Kochbücher zu lesen und Menschen zu bekochen. Und Gott sei Dank, meine Familie liebt es, zu essen.“

Wer dieser Frau in den sozialen Medien folgt, kriegt also nicht nur politische Botschaften, sondern auch Kochrezepte mitgeliefert. Auf Instagram finden sich Videos und Fotos mit selbstgebrutzeltem Truthahn oder Aufläufen – und dazu Tipps.