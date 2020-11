Kamala Harris, Jill Biden und das neue Frauenbild im Weißen Haus

Sie sei zwar die Erste, aber sicher nicht die Letzte: Mit diesem Zitat – die 56-jährige Kalifornierin spielte damit auf ihren Status als erste weibliche Vizepräsidentin der USA sowie als erste Woman of Colour in dieser Position an – ging Kamala Harris kurz nach dem Wahlsieg Joe Bidens am Samstag in die Geschichte ein.

Ihre Siegesrede bestätigte, was bereits im Wahlkampf spürbar war: Mit Harris und der designierten First Lady Jill Biden hält ein neuer, moderner Frauentyp Einzug in das Weiße Haus, der im krassen Gegensatz zu dem steht, was die Trump-Frauen in den vergangenen vier Jahren vorgelebt haben.

Und: Harris’ Ehemann Douglas Emhoff verkörpert erstmals den „starken Mann im Hintergrund“, der seiner Frau den Rücken freihält und auf Instagram den stolzen Gatten gibt. Eine Rollenaufteilung, die man eigentlich umgekehrt gewöhnt ist.