Warum Politikerinnen die neuen Mode-Influencer sind

Normalerweise sind es Popstars oder Influencer, die ein Mode-Accessoire in Windeseile zum gefragten „It-Piece“ befördern können. Als Alexandria Ocasio-Cortez, 31-jährige Kongressabgeordnete der Demokraten, im Spätsommer mit einer Shopping Bag des Designers Telfar Clemens die Stufen des Kapitol hinunterschritt und kurz danach ein Foto davon auf ihrer Instagram-Seite postete, zeigte sich ein ähnlicher Effekt: Die Online-Suchanfragen schossen laut dem Branchenportal Lyst um 163 Prozent, die Nachfrage um 270 Prozent nach oben – AOC, wie die New Yorker Politikerin in ihrer Heimat genannt wird, sei „die mächtigste Influencerin der Woche“, konstatierte die Website angesichts dieser Zahlen. Kamala Harris, die das Cover der aktuellen US-Vogue ziert, bescherte der Marke Timberland einen ordentlichen Höhenflug (plus 376 Prozent Suchanfragen für ihr Perlenmodell).