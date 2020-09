"Bushwick-Birkin": Warum alle nach dieser Tasche verrückt sind

Eine Entwicklung, die den Designer der Tasche, Telfar Clemens, nicht ausschließlich glücklich stimmt. Denn sein Zugang zu Mode ist, dass diese für alle verfügbar sein soll, wie er immer wieder auch in Interviews betont. Sein Label operiert daher unter dem Slogan: „Nicht für dich, sondern für jeden.“ Um allen Interessierten die gleiche Chance auf eine Telfar-Bag einzuräumen, war es kürzlich möglich, einen Tag lang jede beliebige Tasche über den Webshop vorzubestellen. All jenen, die das taten, wurde eine Auslieferung bis Jänner garantiert. Das Prozedere will man bei Telfar in Zukunft wiederholen. In welcher Frequenz das passieren soll, ist bislang unklar.