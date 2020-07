Handtaschen, Uhren, Whisky: Wenn Leidenschaft Rendite bringt

Unternehmensberaterin, Aktien- & Immobilienbesitzerin und Gewinnerin des Finanzblogawards 2019, Hava Misimi, 26, schreibt in ihrem Blog vor allem für junge Leute. Ihr Ansatz: "Lasst uns gemeinsam die Finanzwelt verstehen, sparen und unsere finanziellen Ziele und Träume erreichen!"

Was empfehlen Sie Menschen, die investieren wollen?

Es ist wichtig zu erkennen, was man für ein Typ ist. Will man wirklich in eine Handtasche oder in Whisky investieren? Wie groß ist das Interesse dafür? Es muss gut überlegt werden, in was man investiert. Vielleicht sind Aktien ja die bessere Wahl.

Und wer auf Luxus-Handtaschen setzen will?

Wer auf eine Handtasche setzen will, muss die Marke berücksichtigen, auch ob das Modell limitiert ist und in welchem Zustand. Und egal, in was man investiert, zuerst sollte man gut recherchieren. Man muss ein Interesse dafür haben, das Produkt bzw. das Unternehmen verstehen. Auch die ehrliche Beantwortung der Frage, handelt es sich hier wirklich um ein Unikat oder ist es nur ein Unikat für einen selbst, ist wichtig. Bei Luxusprodukten spielen die Emotionen ja eine große Rolle.

Was ist für Investitions-Einsteiger besonders wichtig?

Bevor man überhaupt daran denkt zu investieren, sollte man drei Monatsgehälter als Notgroschen auf der Seite haben. Für Unerwartetes im Leben, wie Berufsunfähigkeit oder Jobverlust, hier haben wir ja alle von Corona gelernt."