"Ist Meat Loaf ihr Vater?" Ivanka Trump sorgt mit Twitter-Posting für Verwirrung

Ist Ivanka Trump etwa wieder einmal ein Twitter-Schnitzer unterlaufen? Die Präsidententochter veröffentlichte auf der Social Media-Plattform ein Foto von sich und ihrem Vater, das auf einem Flug der beiden nach Georgia entstanden ist. Bei der Senatoren-Stichwahl in Georgia entscheiden sich die Mehrheitsverhältnisse im Senat. Sowohl der scheidende US-Präsident Donald Trump als auch Joe Biden sind nach Georgia geflogen, um dem Wahlkampfendspurt vor der Stichwahl am Dienstag beizuwohnen.

Das Posting aus dem Flieger sorgt jedoch für Verwirrung: Während Ivanka Trump im Vordergrund in die Kamera grinst, sieht man im Hintergrund ihren Vater Donald Trump dabei, wie dieser mit seinem Smartphone beschäftigt ist. Dass die 39-Jährige aber Sänger Meat Loaf anstelle ihres Vaters getaggt hat, sorgt bei Twitter-Usern für Spekulationen.

"Meat Loaf ist ihr Vater!!": Twitter-User verspotten Ivanka Trump

Ob ihr ein Fehler unterlaufen ist, oder ob es einen bestimmten Grund dafür gibt, warum Meat Loaf von Ivanka Trump getaggt wurde, wurde bisher nicht aufgeklärt. Dafür, warum Ivanka Trump den "I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)"-Interpreten in ihrem Posting erwähnt, hat das Internet aber einige wilde Erklärungsversuche parat.