Ivanka Trump und Jared Kushner: Ihre zukünftigen, hochkarätigen Nachbarn

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Ivanka Trump und Jared Kushner unweit von Donald Trumps Luxus-Anwesen Mar-a-Lago ein 30 Millionen Dollar-Grundstück erworben haben sollen, das ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten soll. Laut Informationen der englischen Tageszeitung Independent soll das Paar vor, auf einer von Floridas sichersten Inseln ein luxuriöses Anwesen zu errichten.

Ivanka Trump: Rückzug auf Miamis Hochsicherheitsinsel?

Das Anwesen befindet auf Miamis mondäner und hochsicherer Insel "Indian Creek Island", die gerade einmal 294 Hektar groß ist und auch als "Milliardärsbunker" bekannt ist. Die private, bewachte und geschlossene Insel gilt als einer der sichersten Orte in Floridas. Laut Angaben der New York Times soll die als "Milliardärsbunker" bekannte Insel von einer 13-köpfigen Polizei und einer rund um die Uhr bewaffneten Marineeinheit bewacht und abgeschirmt werden. Lediglich 29 Bewohner sollen laut Page Six derzeit hier wohnen.