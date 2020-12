Melania und Donald Trump: Letzte Ehe-Krise kurz vor Schluss?

Melania "will nur noch nach Hause", heißt es in dem Bericht, der sich auf Quellen aus Melania Trumps Umkreis beruft. Doch wer denkt, dass Melania Trump zurück nach New York will, der irrt. Der CNN zufolge soll die Ehefrau des Präsidenten vorhaben, künftig in Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu residieren. Die ersten Habseligkeiten aus dem Weißen Haus und aus New York sollen bereits nach Mar-a-Lago gebracht worden sein.