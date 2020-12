"Milliardärsbunker": Für 30 Millionen Dollar will sich Ivanka Trump hier verbarrikadieren

Dass Donald Trumps Tochter Ivanka Trump und ihr Mann nach Trumps Amtsniederlegung im Jänner zurück nach New York ziehen werden, halten internationale Medien für unwahrscheinlich. Nun sieht es danach aus, als würde sich das Ehepaar nach einer Zukunft im sonnigen Miama sehnen. US-Medien zufolge sollen Ivanka Trump und Kushner ein Grundstück im Wert von über 30 Millionen US-Dollar gekauft haben, welches sich auf Miamis mondäner und hochsicherer Insel "Indian Creek Island" befindet und als "Milliardärsbunker" bekannt ist.

"Milliardärsbunker": Ivanka Trump und Kusher schirmen sich ab

Laut Informationen der englischen Tageszeitung Independent soll das Paar das Grundstück auf der gerade einmal 294 Hektar großen Insel von Sänger Julio Iglesias erstanden haben und nun planen, dort ein luxuriöses Anwesen zu errichten.

Das Grundstück hatte zuletzt 2014 für 21,6 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt. Nun soll es mit einem Verkaufswert von 31,8 Millionen US-Dollar und einer jährlichen Grundsteuer von rund 470.000 US-Dollar gelistet worden sein. Das Grunstück soll sich auf insgesamt 1,84 Hektar erstrecken und zudem mit rund 60 Metern Uferpromenade aufwarten.

Einer der sichersten Orte Floridas

Die private, bewachte und geschlossene Insel "Indian Creek Island" gilt als einer der sichersten Orte in Floridas. Laut Angaben der New York Times soll die als "Milliardärsbunker" bekannte Insel von einer 13-köpfigen Polizei und einer rund um die Uhr bewaffneten Marineeinheit bewacht und abgeschirmt werden. Lediglich 29 Bewohner sollen laut Page Six derzeit auf der Insel wohnen. Wer hier wohnt, darf sich zudem über einen 6.662 Meter langen Golfparcours und ein exklusives Clubhaus freuen.