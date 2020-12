In New York unerwünscht: Erwartet Ivanka Trump auch in Miami ein schwerer Start?

Eine Rückkehr in den Big Apple scheint aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich: Klatschblätter spekulieren schon länger, dass ein Teil der New Yorker Upper Class Ivanka Trump und Jared Kushner nach einer Rückkehr in die Hochburg der Demokraten meiden könnte, sollten sie nach ihrem Aufenthalt in Washington D.C. wieder dort leben wollen.

Neustart in Miami?

Glaubt man Page Six, soll das Ehepaar aber ohnehin andere Pläne haben: Wie das US-Portal kürzlich berichtete, sollen die Tochter des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump und ihr Ehemann vorhaben, sich nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus in Miami niederzulassen.

Die beiden sollen ein Grundstück auf "Indian Creek Island" gekauft haben. Die Insel gilt als eine der sichersten Floridas. Hier wollen Ivanka Trump und Kushner Berichten zufolge schon bald ein Haus für sich und ihre drei gemeinsamen Kinder errichten lassen.