Trump sammelt Millionen-Spenden: Ein Verlierer, der zugleich gewinnt

Stellvertretend für das Justiz-Waterloo stehen Sätze von republikanischen Bundesrichtern in Pennsylvania. Sie warfen Trumps Anwälten „an den Haaren herbeigezogene rechtliche Argumente und spekulative Vorwürfe“ vor. Ihre Klagen seien wie „Frankensteins Monster“ hastig aus Versatzstücken zusammengenäht worden. Als Trumps Juristen Einspruch einlegten, konterte ein Berufungsrichter vernichtend: „Eine Wahl unfair zu nennen, bedeutet nicht, dass sie es war. Eine Klage benötigt genaue Anschuldigungen und Beweise. Im vorliegenden Fall fehlt beides.“

Die für Trump trostlose Realität dagegen sieht so aus: In den sechs Bundesstaaten, die bis Dienstag ihre Resultate nach Querelen (Nachzählungen etc.) unter Beteiligung republikanischer Wahlleiter und Gouverneure amtlich zertifiziert haben, kommt Joe Biden auf einen Vorsprung von zusammengerechnet über 300.000 Stimmen – Georgia: plus 12.000, Michigan: plus 157.000, Wisconsin: plus 20.700, Nevada: plus 33.000, Arizona: plus 10.500, Pennsylvania: plus 80.500.

Bis zum 8. Dezember müssen die Bundesstaaten auf Basis der Einzelergebnisse ihre Listen für das Wahlmännergremium vorlegen. Ist Biden bis dahin als Sieger identifiziert, betrachtet der Kongress in Washington dies nach Bundesgesetz als „beweiskräftig“.

Das „electoral college“ kommt am 14. Dezember dezentral in den Bundesstaaten zusammen und wählt mit mindestens 270 Stimmen den neuen Präsidenten. Joe Biden müsste auf 306 Stimmen kommen, Donald Trump auf 232. Das offizielle Ergebnis wird am 6. Jänner im Kongress bekannt gegeben.