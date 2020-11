Thanksgiving: Trump in Begnadigungslaune, ihm selbst droht Ungemach

Am Ende gewährte Präsident Gerald Ford seinem Vorgänger Nixon umfassend Straffreiheit. So könnte es, spekulieren Juristen in Washington, auch im Fall Trump sein. Wie? Trump tritt kurz vor Joe Bidens Amtseinführung zurück. Vizepräsident Mike Pence übernimmt die Geschäfte und könnte, was einen öffentlichen Aufschrei auslösen und Pence nachhaltig beschädigen würde, seinen Ex-Chef offiziell begnadigen. Aber die Sache hätte, abgesehen davon, dass es wie ein Schuldeingeständnis wirkte, einen Haken. Ein präsidiales „Pardon“ würde Trump nur strafrechtliche Immunität bei Vergehen auf Bundesebene sichern, die das Justizministerium verfolgt.