7 Gründe, warum Trump als Loser aus der Wahl ging

Fünftens: Kamala Harris

Joe Biden konnte viele eher links stehende, junge Demokraten nicht wirklich begeistern. Zu moderat, zu lahm, zu alt. Ein alter weißer Mann. Der Umschwung kam mit seiner Wahl für das Amt als Vizepräsidentin: Kamala Harris brachte ihm die notwendige Unterstützung, die er für den Einzug ins Weiße Haus brauchte. Das ließ auch die Spendenkasse ordentlich klingeln.

"Der entscheidende Moment in der Kampagnen war die Wahl von Kamala. Schauen Sie sich den Tag danach an: Das Geld sprudelte wie verrückt", zitiert Politico den Biden-Vertrauten Dick Harpootlian. Allein im August konnte die Biden-Kampagne um 154 Millionen Dollar mehr an Spenden lukrieren als Trump.