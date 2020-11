Trump lenkt ein: Amtsübergabe kann beginnen

Über Wochen hat der abgewählte Präsident Donald Trump den Amtsübergabeprozess an seinen Nachfolger Joe Biden blockiert.

Am Montag zeigte sich Trump - auch via Twitter - doch bereit, den Prozess zuzulassen. Trump wies die Behörden und sein Team am Montag an, mit Biden zu kooperieren. Die Leiterin der zuständigen US-Bundesverwaltungsbehörde GSA, Emily Murphy, solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen.

Zuvor war Bidens Wahlsieg in Michigan bestätigt worden.