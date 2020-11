Biden will wohl Ex-Fed-Chefin Yellen zu Finanzministerin machen

Der designierte US-Präsident Joe Biden will offenbar die ehemalige US-Notenbank-Chefin Janet Yellen als Finanzministerin nominieren. Das berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf in die Entscheidung eingeweihte Personen. Biden stellt derzeit die Kandidatenliste für sein Kabinett zusammen. Erste Namen hat er bereits bekanntgegeben, nicht aber, wen er an die Spitze des Finanzressorts heben möchte.

Neben Yellen galten zuletzte auch Fed-Direktorin Lael Brainard, der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, und die ehemalige Fed-Direktorin Sarah Bloom Raskin als Anwärter auf den Schlüsselposten. Bidens Auswahl muss vom Senat bestätigt werden.