Weiterer Dämpfer für Trump: Michigan bestätigt Bidens Sieg

Und jetzt Michigan: Das Wahlgremium des US-Bundesstaates im Mittleren Westen bestätigte am Montag nach Tagen der Unruhe den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden.

Zuvor erst hatte ein Richter in Pennsylvania eine von Präsident Donald Trump eingebrachte Klage wegen angeblichen Wahlbetrugs zurückgewiesen. Und auch in Wisconsin sieht es für den 74-Jährigen schlecht aus: Dort wird gerade nachgezählt, da das Trump-Team Tausende Stimmen für ungültig erklären lassen will. Ohne Chance auf Erfolg, wie Experten meinen.