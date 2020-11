Podcast: Muss Donald Trump bald ins Gefängnis?

Seit Wochen ist klar, dass Donald Trump die Wahl am 3. November verloren hat. Seit Wochen verweigert der amtierende Präsident aber den Akt der „Concession“, also das Eingeständnis der Niederlage und die traditionell damit verknüpfte Solidaritätserklärung mit dem künftigen Präsidenten. Immerhin hat Trump nach wochenlanger Blockade einer Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden zugestimmt.

Die Niederlage eingestehen will er unterdessen immer noch nicht. Er behauptet weiter, dass ihm der Sieg durch Wahlbetrug gestohlen worden sei. Seine Anwälte feilen weiterhin an Tricks, um das Wahlergebnis doch noch herumzudrehen. Klammert sich Donald Trump an die Macht, weil er das Ende seiner Immunität fürchtet?

Der KURIER Daily Podcast geht in dieser Folge der Frage nach, ob Donald Trump nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus eine Prozesslawine droht.

Der renommierte österreichische Anwalt und US-Experte Robin Lumsden analysiert die Chancen des Präsidenten. Und beantwortet die Frage, ob wir Trump in diesem Leben noch im Gefängnis sehen werden.

