Drohende Haft: So könnte sich Trump noch retten

Eine Selbst-Begnadigung eines Präsidenten ist laut US-Gesetzen zwar nicht vorgesehen, aber auch nicht verboten, und kam bisher noch nie vor. Juristen streiten darüber, ob sie mit dem geltenden Rechtsgrundsatz vereinbar wäre, wonach kein Richter im eigenen Fall entscheiden darf.

Als weitere Möglichkeit, der Justiz zu entkommen, wird genannt, dass sich Trump kurz vor Ablauf seiner Amtszeit für amtsunfähig erklärt und zurücktritt, etwa wegen einer Erkrankung. Dann würde Vizepräsident Mike Pence zum Staatsoberhaupt und könnte Trump begnadigen – wie es Gerald Ford 1974 mit seinem Vorgänger Richard Nixon gemacht hat. Allerdings würde eine solche Begnadigung nur in Bezug auf Strafsachen gelten, die nach Bundesrecht verhandelt werden. Steuerbetrugsvorwürfe in New York etwa blieben davon unberührt.

Sein vor allem von seinen Anhängern bewunderter Reichtum dürfte Donald Trump jedenfalls nicht helfen. Medienberichten zufolge hat er allein bei der Deutschen Bank 400 Millionen Dollar Schulden.