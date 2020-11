Joe Bidens Buch über verstorbenen Sohn erscheint auf Deutsch

Kurz nach der Präsidentschaftswahl in den USA erscheint das Buch von Gewinner Joe Biden über seinen an Krebs gestorbenen Sohn auf Deutsch. Es soll am 25. November auf den Markt kommen, wie der Verlag C.H. Beck am Montag mitteilte.

Das autobiografische Buch des 77-Jährigen trägt den Titel "Versprich es mir. Über Hoffnung am Rande des Abgrunds" und dreht sich um die Krebserkrankung und den Tod seines ältesten Sohnes Beau Biden. Der Generalstaatsanwalt in Delaware und Hoffnungsträger der Demokratischen Partei starb 2015 an einem Hirntumor. Joe Biden war damals Barack Obamas Vizepräsident.