US-Wahl: Der Weg bis zu Joe Bidens Angelobung

In einer langen US-amerikanischen Tradition ruft der in der Präsidentschaftswahl unterlegene Gegenkandidat den Gewinner nach Verkündung des Wahlergebnisses an und gratuliert ihm zum Wahlsieg. Meist gibt es auch öffentliche "concession speeches", also das Eingeständnis der Niederlage in Form einer Rede, von denen viele in die Geschichte eingegangen sind. Etwa John McCain, dessen Rede von 2008 am Samstag hunderrtausendfach geteilt wurde, als die Welt auf Donald Trumps Eingeständnis wartete: Er dankte seinen Fans in Arizona und erzählte, dass er Barack Obama am Telefon zum Wahlsieg gratuliert hatte. "Ich bitte alle Amerikaner, die mich unterstützt haben, ihm (Obama, Anm.) nicht nur zu gratulieren, sondern unserem nächsten Präsidenten unseren Wohlwollen entgegenzubringen und die ernsthafte Bemühung, Wege zu suchen, um zusammen zu finden."