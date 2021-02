8 skurrile Fakten über Melania Trump

Die kopierte Rede

2016 sorgte eine Rede Melanias wegen starker Ähnlichkeiten mit Äußerungen von Michelle Obama von 2008 für Aufsehen. Es wurden Plagiatsvorwürfe laut, weil Melania beim Parteitag der US-Republikaner gesagt hatte, ihre Eltern hätten ihr folgende Werte mitgegeben: "Dass du hart arbeitest für das, was du im Leben willst; dass dein Wort gilt und du tust, was du sagst", sagte Trump in Cleveland (Ohio). Wortgleich hatte Obama acht Jahre zuvor beim demokratischen Nominierungsparteitag sich selbst charakterisiert. Das Thema war in den sozialen Medien intensiv diskutiert worden, nachdem die Ähnlichkeiten einem Twitter-Nutzer aufgefallen waren. Auch weitere Passagen beider Reden waren teilweise identisch. Melania Trump hatte zuvor dem Sender NBC gesagt, sie habe ihre Rede "mit so wenig Hilfe wie möglich" geschrieben.