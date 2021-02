Alles über das Luxus-Apartment, in dem Ivanka Trump jetzt residiert

Für Donald Trumps Tochter Ivanka Trump und ihre Familie beginnt nach dem Auszug aus dem Weißen Haus ein neues Leben in Florida. Wie US-Medien berichten, sollen die 39-Jährige und ihr Mann ein Apartment in Miamis Strandstadt Surfside bezogen haben, das in Sachen Luxus alle Stücke spielt und direkt am Strand liegt.

Ivanka Trump bezieht Luxusapartment im "Arte"

Demnach sollen Ivanka, Kushner und ihre drei gemeinsamen Kinder in eine Wohnung in einem pyramidenförmigen Komplex namens "Arte" eingezogen sein, der von dem italienischen Architekten Antonio Citterio entworfen wurde und gerade einmal 16 Apartments beherbergt. Das Ehepaar soll hier eine große, unmöblierte Einheit gemietet haben.

Mindestens ein Jahr lang soll der Mietvertrag laufen, berichtet unter anderem der Wall Street Journal. Obwohl die monatliche Miete, die Trump und Kushner zu zahlen haben, nicht bekannt ist, werden ähnliche Immobilien in der Region in der Regel für Zehntausende von Dollar pro Monat vermietet.