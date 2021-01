Kurz vor Trumps Amtsübergabe: Fehde zwischen Melania und Ivanka spitzt sich zu

Dass Ivanka und Melania Trump miteinander nie wirklich warm geworden sein sollen, gilt als offenes Geheimnis. So hatte unter anderem Melanias ehemalige Freundin und Ex-Beraterin Stephanie Winston Wolkoff in ihrem Buch mit dem Titel "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" über die Rivalität zwischen der First Lady und der Trump-Tochter berichtet. Die beiden sollen ein Konkurrenzverhalten an den Tag legen, obendrein habe Melania Ivanka sogar den spöttischen Spitznamen "Prinzessin" verpasst.