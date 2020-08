Enthüllungsbuch schildert Melanias Rivalität mit Stieftochter Ivanka

Ein Enthüllungsbuch über die Familie Trump jagt das nächste. Seit Wochen sorgt das das Buch "Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat" über Donald Trump aus der Feder seiner Nichte, der promovierten Psychologin Mary Trump, für Wirbel. Darin bezeichnet Trumps Nichte den Trumpclan unter anderem als "kaputteste Familie der Welt." Nun könnte auch Melania Trumps Image erheblich leiden. Am 1. September erscheint das neue Buch von Melanias langjähriger Freundin und Ex-Beraterin Stephanie Winston Wolkoff, in dem diese Einblicke die 15-jährige Freundschaft zwischen ihr und der Ehefrau des US-amerikanischen Präsidenten gibt.

Das New York-Magazin veröffentlichte vorab Textpassagen aus den Buch mit dem Titel "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady". Die dem US-Magazin vorliegenden Textpassagen beschreiben unter anderem Melania Trumps Beziehung zu ihrer Stieftochter Ivanka Trump, die nicht besonders herzlich zu sein scheint. Ganz im Gegenteil. In ihrem Buch beschreibt Winston Wolkoff ein Verhältnis zwischen Donald Trumps Frau und dessen Tochter, das von Rivalität geprägt ist.

Sind Ivanka und Melania Konkurrentinnen?

Ivanka Trump ist das zweite von drei Kindern aus der ersten Ehe Donald Trumps mit Ivana Trump, mit der Donald Trump außerdem die beiden Söhne Donald Jr. und Eric Trump hat. Spekulationen, dass die beiden Frauen in einem Wettkampf miteinander stehen sollen, waren in den vergangenen Jahren immer wieder aufgekommen.

Erst behauptete ein Insider gegenüber People, dass es "kein Geheimnis" sei, dass Melania und "die drei älteren Trump Kinder keine Freunde seien." Stephanie Winston Wolkoffs Buch scheint zu bestätigen, dass es vor allem Ivanka der der First Lady ein Dorn im Auge ist - auch wenn das weiße Haus in der Vergangenheit versuchte, vermeintliche Spannungen zwischen den beiden Frauen zu dementieren.