Twitter macht Melania Trumps grünes Kleid zur Projektionsfläche

Viele wunderten sich, wie Melania Trumps Styling-Team diese Kleiderwahl zulassen konnte - andere vermuteten darin einmal mehr einen stillen Hilfeschrei der 50-Jährigen. Ihre Outfits sorgen immer wieder für Wirbel und PR-Desaster: So trug sie bei einem Termin mit Flüchtlingskindern an der mexikanischen Grenzen eine Jacke mit der Aufschrift: "I really don't care" (Es kümmert mich wirklich nicht). Für Neongrün wird sich das ehemalige Model wohl so schnell nicht mehr entscheiden.