Netz spottet über Melania Trumps Military-Outfit

Andere spielten auf die Aufreger-Jacke von Zara an, die sie vor zwei Jahren getragen hatte: Auf der Rückseite stand in weißen Lettern "I really don't care" (Es schert mich wirklich nicht), was viele als versteckte Botschaft an Migranten aufgefasst hatten. Die First Lady verteidigte sich später: Wenn überhaupt, dann galt die Message den "linken Medien", die ständig Fake News über sie und ihre Familie verbreiten würden.

Auch Michelle Obama hatte bei ihrer Rede am Parteitag der Demokraten vor einer Woche alle Blicke auf sich gezogen: Ihre goldene "Vote"-Kette von einem kleinen kalifornischen Schmucklabel wurden zum Internet-Hit. Der anlaufende Wahlkampf verspricht also schon jetzt viele modische Aufreger.