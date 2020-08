Republikanischer Parteitag: Trump-Show als Family-Business

Die Ausgangslage zum Auftakt der großen Trump-Show entspricht in etwa der eines Formel-1-Piloten, der das Feld von hinten aufräumen will, aber keine Zeit mehr für solide Boxenstopps hat. Bis auf kleine Ausreißer hinkt Trump in der Meinungsforschung 70 Tage vor der Wahl hinter seinem Herausforderer deutlich hinterher.

Nicht nur landesweit, sondern auch in entscheidenden Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin und Pennsylvania genießt Joe Biden mehr Vertrauen auch in jenen Wählergruppen, die Trump 2016 an die Macht brachten: weiße, ältere Wählerinnen und Wähler mit durchschnittlichem Bildungshintergrund und Frauen in den Vororten der großen Städte sind vor allem mit Trumps Krisenmanagement in der Corona-Ära höchst unzufrieden. Mit einer täglichen Trump-Rede auf dem Parteitag will er das Ruder herumreißen.