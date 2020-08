Trump-Flüchtlinge: Prominente Republikaner werben für Biden

Taylor führte mehrere krasse Beispiele für „illegales Handeln“ des Präsidenten an. So habe Trump gefordert, Opfern der verheerenden Waldbrände in Kalifornien, die Hab und Gut verloren hatten, kein Geld vom Katastrophenschutz anzuweisen, weil die Wähler des Westküsten-Staates ihn bei der Wahl 2016 nicht unterstützt hätten.