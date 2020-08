US-Demokraten: Wackeliger Waffenstillstand mit Joe Biden

Das Hauptproblem, das der ehemalige Vizepräsident in diesem Wahlkampf mit sich herumschleppt, ist die fehlende Begeisterung seiner Wähler. Biden hat die größten Zustimmungsraten bei älteren Wählern in der politischen Mitte – und die sehen ihn vor allem als gemäßigte Alternative zum amtierenden Präsidenten. „Energie und Dynamik in der Partei“, so analysiert ein hochrangiger Vertreter der Demokraten gegenüber der New York Times, „sind auf der Seite der Linken.“